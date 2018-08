Dode Brit in tent pas na jaar gevonden

De autoriteiten troffen de stoffelijke resten van de man vorig jaar al aan in de tent, die bij een weg stond in de plaats Weston-super-Mare. De politie vermoedt dat het gaat om een man uit Birmingham, die ongeveer 59 of 60 was toen hij overleed. Hij is niet formeel geïdentificeerd en het lukt ook niet om de nabestaanden op te sporen. Daarom stappen de autoriteiten nu naar de media.

Krant van een jaar oud

De problemen worden onder meer veroorzaakt doordat het lichaam in een verregaande staat van ontbinding verkeerde. Daardoor was het volgens de politie „extreem lastig” om de man te identificeren. In de tent bleken ook meerdere documenten te liggen, waaronder een krant die op dat moment al een jaar oud was.

,We hadden liever gezien dat zijn naasten niet op deze manier achter zijn dood waren gekomen”, erkende een politiewoordvoerder. „Maar gezien de hoeveelheid tijd die is verstreken, is het belangrijk dat ze het weten.”