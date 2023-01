Premium Het beste van De Telegraaf

Spraakmakend televisie-interview Britse tabloids slaan hard terug naar ’hypocriete Harry’

Door Joost van Mierlo Kopieer naar clipboard

Prins Harry deed zijn opvallende uitspraken in een interview met de Britse televisie-zender ITV. Ⓒ ANP / Alamy Limited

Londen - Na dagen met onthullingen uit zijn uitgelekte biografie Reserve, is er opnieuw ophef rondom prins Harry. Ditmaal over het televisie-interview met ITV dat hij gaf in aanloop naar de officiële boeklancering op dinsdag. De Britse kranten struikelen over elkaar om Harry van hypocrisie te beschuldigen nu hij zijn opmerkingen over een racistisch koningshuis lijkt in te trekken.