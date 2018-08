Bewindsvrouw met bedrijven naar Brazilië

Internationale samenwerking biedt Nederlandse ondernemers extra mogelijkheden, aldus de bewindsvrouw. Tijdens het bezoek zullen dan ook overeenkomsten worden gesloten. Ook toont Nederland zijn expertise op het gebied van digitale en industriële technologieën.

Nederland is een van de belangrijkste importeurs van Braziliaanse goederen (4,2 miljard euro), na China, de Verenigde Staten en Argentinië. Andersom exporteert Nederland voor 3,3 miljard euro aan goederen naar het land.

Na haar bezoek aan Brazilië neemt staatssecretaris Keijzer namens het kabinet deel aan de G20-top over digitale economie in het Argentijnse Salta. Daar spreken vertegenwoordigers van de grootste economieën over gezamenlijk beleid voor een sterkere wereldwijde digitale markt.