Alles voor de perfecte selfie: Nederlandse op de vuist bij Trevifontein

Een 44-jarige Amerikaans-Italiaanse dame had namelijk ook haar zinnen gezet op dat ene plekje bij de eeuwenoude Trevifontein. De dames begonnen te bekvechten, toen duidelijk werd dat beide vrouwen niet van plan waren hun plekje op te geven of de ander even voor te laten gaan.

Na wat duwen en trekken begonnen ook familieleden van de ruziemakers zich ermee te bemoeien, waarna een heuse vechtpartij ontstond. Dat melden Italiaanse media en The Guardian. Intussen stonden andere toeristen verbaasd naar het schouwspel te kijken.

Twee agenten moesten de vechtersbazen uit elkaar halen. Binnen enkele minuten liepen de gemoederen echter alweer zo hoog op, dat het opnieuw misging en er extra agenten moesten komen.

Op wantedinrome.com staan foto’s van de vechtpartij. Volgens die site waren het 13-jarige zusje van de Nederlandse en de 17-jarige dochter van haar opponent de eersten om zich te mengen in het gevecht.

Meesterwerk

De wereldberoemde Trevifontein in Rome is een meesterwerk van de Italiaanse architect Nicolo Salvi (1697-1751) en is in 2015 na voltooiing van de opknapbeurt in oude glorie ingehuldigd.

Wie er een geldstuk over de schouder in gooit, zo wil de volkswijsheid, verzekert daarmee zijn terugkeer naar de Eeuwige Stad. Door al die bijgelovige toeristen wordt er per jaar ruim een miljoen euro uit de fontein gevist.

Bekijk ook: Rome pikt munten Trevifontein in