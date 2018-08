Politie redt man die wordt achtervolgd door baby eekhoorn

Het bleek om een baby eekhoorntje te gaan. Op het moment dat de politie arriveerde, was de achtervolging nog in volle gang. Enkele minuten later viel het uitgeputte beestje op de stoep in slaap.

Het arme eekhoorntje is vermoedelijk zijn moeder uit het oog verloren en op zoek gegaan naar een nieuw onderkomen. „Het komt vaak voor dat baby eekhoorns die hun moeder verliezen, zich alleen nog maar op één persoon kunnen richten”, vertelt een politiewoordvoerder aan de Guardian.

De agenten hebben het slapende dier meegenomen naar het bureau en overhandigd aan medewerkers van de lokale dierenopvang.