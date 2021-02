’Sinds 1999 niet meer zo rustig geweest’

Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Incident Management Nederland (SIMN) waarover De Telegraaf beschikt.

„Het aantal optredens bij een ongeval was het laagste sinds onze oprichting in 1999”, zegt Ivo Wildenberg van SIMN, de organisatie die de inzet van bergers op hoofdwegen coördineert. „De daling deed zich voornamelijk voor op snelwegen. Daar liep het aantal ongevallen met 39 procent terug van 20.890 in 2019 naar 12.833 vorig jaar. Op provinciale- en en stedelijke hoofdwegen bleef de afname beperkt tot 11 procent. Mensen gingen niet meer naar hun werk. Maar dat wil niet zeggen dat de auto voor de deur bleef staan.”

Vanwege corona werd het afgelopen jaar veel meer thuisgewerkt, wat beduidend minder verkeer opleverde op de wegen. Het aantal files nam daardoor spectaculair af en er is sinds maart vorig jaar nauwelijks nog sprake van een ochtend- en avondspits. „Dat zie je dus ook terug in de ongevallen, die juist veelvuldig ontstaan als het verkeer dicht op elkaar rijdt in een file. Daar is nu nauwelijks meer sprake van”, stelt Wildenberg.

Er werden vorig jaar ondanks de betrekkelijke rust toch nog 77.498 pechverplaatsingen uitgevoerd en dat was 5 procent minder dan in 2019. Wildenberg: „Het totale aantal opdrachten voor incidentmanagement kwam uit op 126.430. Dat was weliswaar 12 procent minder dan in het voorgaande jaar, maar opmerkelijk gezien wel meer dan in 2018.”

De laatste IM-opdracht van 2020 viel op 31 december om 23.53 uur op de A7 bij Hoogezand - Sappemeer. Een automobilist die nog net op tijd thuis wilde zijn voor de jaarwisseling, raakte van de weg en moest geborgen worden. Acht minuten later werd de eerste melding van het nieuwe jaar - een pechverplaatsing op de A6 boven Lelystad - doorgegeven.

Henk Roos van Roos Berging uit Schiedam ervaart ook dat het rustiger is op de weg. „Maar dat geldt in ons werk alleen voor ongevallen, wat pechgevallen betreft zeker niet. Ik verklaar dat als volgt; de Henks en Ingrids van deze maatschappij rijden voornamelijk in oudere autootjes en moeten ook in deze coronatijd gewoon naar hun werk omdat ze dat vaak niet online kunnen. En de techniek laat die wagentjes nog weleens in de steek en dan mogen wij ze weghalen.”

„Heel af en toe gebeurt het ook nog dat zakenmensen in hun leasebak stil komen te staan, maar dat zijn vaak accuproblemen omdat ze lang niet hebben gereden door het thuiswerken”, verklaart Roos. „Maar dat zijn klusjes waar we onze hand niet voor omdraaien. Vervelender zijn de ongevallen waarbij ramptoeristen je het werken bijna onmogelijk maken en al scheldend en claxonerend vlak langs je heen razen. Dat terwijl wij bezig zijn een incident zo snel mogelijk van de weg te halen om iedereen juist veilig door te kunnen laten rijden...”