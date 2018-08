Turkije pompt geld in Turkse weekendscholen Nederland

Dat bevestigt de Turkse overheidsinstantie YTB aan de NOS. De instantie focust zich op Turken in het buitenland. Volgens de instantie is het van belang de identiteit en cultuur van jonge Turken, die woonachtig zijn in andere landen, te behouden. Daarnaast willen zij de band die de jongeren met het vaderland hebben, behouden of zelfs versterken.

Het project genaamd ’Anadola Hafta Sonu Okullar Proje Destek Programi’ wordt gesteund door de Turkse overheid en via giften.

De klassen op de scholen moeten uit minimaal 15 en maximaal 25 leerlingen bestaan. De kinderen moeten minimaal 32 weken de vakken volgen, en niet langer dan 40 weken.

De scholen die de weekendklassen verzorgen krijgen een som geld toegestopt. Een school met één groep krijgt zo’n 7.000 euro en dit kan uitlopen tot 15.000 euro bij drie groepen.

Aanmeldingen

Overheidsinstantie YTB heeft in het verleden al meer van dit soort projecten opgezet, maar het huidige project is veel omvangrijker. Naast de mogelijkheid om lessen te volgen, biedt de overheid ook docentenopleidingen aan.

Ankara wil niet zeggen hoeveel aanvragen er zijn vanuit Nederland, maar volgens de NOS zijn het er in ieder geval genoeg om het project door te laten gaan.

Tot 2004 gaf Nederland subsidie voor het programma Onderwijs in allochtone levende talen (OALT). De subsidie werd stopgezet omdat het kabinet vond dat de focus van integratie moest liggen op het leren van de Nederlandse taal.

Onwenselijk

De Tweede Kamer heeft kritiek op het plan voor de weekendscholen. Het CDA meent dat er sprake is van een ’zorgelijke ontwikkeling’: „Het kan niet zo zijn dat kinderen met de rug naar de Nederlandse samenleving worden opgevoed. Daar moet op worden gecontroleerd”, aldus een woordvoerder.

Ook de SP vindt het plan ’onwenselijk’ en wil opheldering van het kabinet hierover. „Het is belangrijk dat de lesinhoud niet tegen de grondwet indruist”, waarschuwt SP-Kamerlid Jasper van Dijk.

Eng

De PvdA spreekt van „de zoveelste poging van de Turkse overheid om Turkse Nederlanders op een foute manier te beïnvloeden, druk op hen te zetten en via weekendscholen van jongs af aan zo dicht mogelijk bij Turkije te houden”, aldus Kamerlid Gijs van Dijk, die spreekt van een ’misselijk plan’. „Dit zijn Nederlanders met een Turkse achtergrond. Tijd dus om de lange arm van Erdogan een halt toe te roepen en, sterker nog, terug te dringen.” De PvdA vindt dat Turkse Nederlanders beschermd moeten worden tegen „die enge dictatoriale man”.

D66-Kamerlid Jan Paternotte hoopt dat het kabinet zoveel mogelijk middelen aangrijpt om op te treden tegen zulke scholen. „Het is niet verboden, Nederland heeft ook scholen in het buitenland. Maar het motief van Erdogan is heel duidelijk dat hij Turkse Europeanen ziet als zijn onderdanen en dat hij probeert steeds meer grip op hen te krijgen. Dat is zorgelijk.”

Hij vindt dat het kabinet goed in de gaten moet houden of de scholen buiten de wet gaan. „Bijvoorbeeld als de lessen discriminerend blijken te zijn of aanzetten tot haat. En minister Blok (Buitenlandse Zaken) moet dat ook de eerstvolgende keer in Ankara duidelijk maken.”

Integratie

VVD-Kamerlid Bente Becker vreest voor spanningen in de samenleving doordat „president Erdogan voortdurend probeert Nederlanders met een Turks paspoort als zijn ’onderdanen’ te behandelen”. Ze noemt de weekendscholen daarom ’zorgelijk’. Becker: „Er is niets mis met kinderen iets te leren over Turkse taal en cultuur. Maar waarom moet dat in vanuit Ankara aangestuurde scholen? Ik geloof niet dat dit de integratie van deze kinderen gaat helpen.”