Deze 25 gemeenten verdwijnen straks in Nederland

Zo gaan het Limburgse Nuth, Onderbanken en Schinnen op in de nieuwe gemeente Beekdaelen. In Noord-Brabant wordt de gemeente Altena gevormd door Aalburg, Werkendam en Woudrichem.

West Betuwe ontstaat uit de samenvoeging van de Gelderse gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. In de provincie Utrecht wordt per 1 januari Vijfheerenland gevormd door samenvoeging van Vianen met de twee Zuid-Hollandse gemeenten Zederik en Leerdam.

In Noord-Holland gaan Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude samen verder als de gemeente Haarlemmermeer. In Friesland ontstaat Noardeast-Fryslân uit Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland.

In de provincies Zuid-Holland en Groningen ontstaan zelfs twee nieuwe gemeenten. De Zuid-Hollandse gemeente Hoeksche Waard wordt gevormd door Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Molenwaard en Giessenlanden gaan samen op in Molenlanden. In Groningen ontstaan Het Hogeland (Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum) en Westerkwartier (Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en de dorpen Ezinge, Feerwerd en Garnwerd).

„In totaal twaalf herindelingsverzoeken zijn goedgekeurd door de Eerste Kamer”, licht een woordvoerster van de VNG toe. „Daar zijn in totaal 37 gemeenten bij betrokken.”