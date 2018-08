Dupe van staking: ’Zadar werd Split, naar Rotterdam en via Bremen naar Drachten’

Familie Veenstra Ⓒ Eigen foto

DRACHTEN - De familie Veenstra uit Drachten is even ’helemaal klaar’ met Ryanair. De Friezen zouden donderdag na hun vakantie in Kroatië terugvliegen met de Ierse prijsvechter, maar kwamen erachter dat hun vlucht vanwege de pilotenstakingen was geannuleerd. Het voorstel van de vliegmaatschappij: vlieg volgende week maar terug.