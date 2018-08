Verdachte liquidatie Karel Pronk weer vrij

Pronk (60) werd dinsdag aan het eind van de ochtend neergeschoten bij een koffiehuis aan het Kalverbos in Delft. Hij bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen. De man had een reputatie als onderwereldfiguur.

Hij ontsnapte tot tweemaal toe met geweld uit een gevangenis, waarbij bewakingspersoneel werd gegijzeld. In 1991 werd hij veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor het uitlokken van de moord op een tuinder in Rijswijk. Het motief voor die moord is duister gebleven.

In 2009 legde de rechter Pronk een celstraf van zes jaar op voor het leiden van een criminele organisatie, wietteelt en het bezit van een wapenarsenaal. Een jaar eerder werd hij in Spanje gearresteerd omdat hij een lading hasj in zijn auto vervoerde. Pronk zou de laatste jaren veel in Spanje hebben vertoefd.

Volgens Pronks advocaat was hij al geruime tijd ,,met pensioen" en niet meer actief in de misdaad.