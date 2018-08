Onderzoek na luchtaanval op kinderen Jemen

Het bombardement trof een schoolbus die over een markt reed in de Jemenitische provincie Sa’dah, een Houthi-bolwerk. Er vielen volgens lokale autoriteiten 51 doden, onder wie 40 kinderen. Ook zouden tientallen minderjarigen gewond zijn geraakt. Het hoofd van de delegatie van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) in Jemen stelde op Twitter dat „die aantallen voor zich spreken.”

De bloedige luchtaanval leidde ook buiten Jemen tot commotie. UNICEF-directeur Henrietta Fore sprak over een „dieptepunt in de gruwelijke oorlog.” Secretaris-generaal António Guterres van de VN drong aan op een onafhankelijk onderzoek.

Saudi-Arabië stelde aanvankelijk dat sprake was van een legitieme operatie tegen de Houthi-rebellen. Die hadden kort daarvoor een raket afgevuurd op een doel in Saudi-Arabië. Daardoor viel volgens de Saudische autoriteiten één dode en raakten elf mensen gewond.

De coalitie vecht al jaren tegen de Houthi’s, die het noordwesten van het land in 2014 grotendeels onder de voet liepen. Zij kregen onder meer hoofdstad Sanaa in handen. De Saudiërs denken dat de Houthi’s worden gesteund door aartsrivaal Iran en bestoken de opstandelingen vanuit de lucht. Het jarenlange conflict heeft de humanitaire situatie in het toch al straatarme land nog verder doen verslechteren.