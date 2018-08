Automobilist rijdt terras Veldhoven op: vijf gewonden

De politie doet onderzoek naar het ongeval. „Eerste indruk is geen opzet”, tweet de politie. De man, die niet gewond is geraakt, is aangehouden. Zijn rijbewijs heeft hij moeten inleveren. Of hij had gedronken, zegt de politie er niet bij.

De vijf mensen die gewond raakten, krijgen medische hulp. De meesten waren er niet slecht aan toe. Eén vrouw die bekneld raakte tussen een muur en de auto, is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt Brabants Dagblad. De aard van haar verwondingen zijn onbekend.

Het Meiveld zelf is autovrij. Voordat de man op het plein terechtkwam, heeft de man twee hekken in een steegje dat naar een parkeerterrein leidt geramd.

Ⓒ MaRicMedia

Op beelden is te zien dat een groene Toyota tot stilstand is gekomen tegen een grote, oranje bloembak. Tafels en stoelen en een parasol zijn omvergereden of -geduwd door vluchtende mensen. Sommige meubelen liggen meters van het terras vandaan.

Een deel van het plein is afgezet.

De politie laat weten dat de impact van het ongeval groot is voor getuigen. Zij kunnen via contact krijgen met Slachtofferhulp.

