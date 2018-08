Vooralsnog geen onderzoek naar ’groepsverkrachting’ Willie Dille

Het OM stelt dat er te weinig aanknopingspunten zijn om een onderzoek op te starten naar zowel de ontvoering, als de verkrachting, als de aantijging aan het adres van raadslid Van Doorn, die volgens Dille opdracht zou hebben gegeven tot het geweld. Politie en Openbaar Ministerie benadrukken in de verklaring dat zij aanwijzingen die alsnog aanknopingspunten bieden, serieus zullen nemen.

Zowel de burgemeester als de politie geven aan meerdere keren te hebben gesproken met Willie Dille en te hebben aangedrongen op aangifte. Het OM laat het volgende weten: „Mevrouw Dille is eind vorig jaar door de politie benaderd om aangifte te doen, of haar verhaal te vertellen. Dit gebeurde nadat zij het aan iemand uit haar omgeving had verteld en die melding is bij de politie terechtgekomen. In zedenzaken worden mogelijke slachtoffers met grote zorgvuldigheid door de politie bejegend. Er zijn meerdere gesprekken geweest, soms ook op verzoek van mevrouw Dille. Daarin heeft ze steeds aangegeven geen aangifte te doen en ook geen bemoeienis van de politie te willen. Ze heeft om die reden ook niet meer informatie willen verstrekken op basis waarvan ambtshalve een onderzoek gestart had kunnen worden.”

