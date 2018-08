Oppositie Zimbabwe naar rechter om verkiezing

De Zimbabwaanse kiescommissie had zittend president Mnangagwa uitgeroepen tot winnaar van de verkiezing. Hij kreeg 50,8 procent van de stemmen, net genoeg om te ontkomen aan een tweede verkiezingsronde. De oppositie vertrouwt het niet en denkt dat is gefraudeerd.

De advocaat van oppositieleider Nelson Chamisa (40) heeft het hof nu opgeroepen zijn cliënt aan te wijzen als winnaar óf de uitslag van de verkiezing nietig te verklaren. In dat laatste geval zouden de Zimbabwanen weer naar de stembus moeten.

Minister Ziyambi Ziyambi (Justitie) liet weten dat de voor zondag geplande beëdiging van Mnangagwa voorlopig niet doorgaat. Hij zei tegen persbureau Reuters dat de inauguratie „niet zal plaatsvinden” tot de juridische procedure is afgerond. Het hof moet binnen veertien dagen uitspraak doen.

Schaduw

De onenigheid werpt een schaduw over de eerste verkiezing sinds het vertrek van president Robert Mugabe, die tientallen jaren aan de macht was. Diens opvolger Mnangagwa had eerlijke verkiezingen beloofd. De aanloop naar de stembusgang verliep relatief vreedzaam, maar later sloeg de vlam alsnog in de pan. Bij protesten vielen zeker zes doden.

De oppositie verloor uiteindelijk bij zowel de presidents- als de parlementsverkiezing.