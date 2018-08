Kamer heeft eigen wapens bot gemaakt

Een paar weken geleden schreef ik een wat raillerend stuk over de vakanties van de leden van de Tweede Kamer: in de zomer zo’n twee maanden. Ik kreeg er nogal wat reacties op van kiezers, die dat ook veel vonden. Nauwelijks was het reces begonnen, toen bleek dat ik gelijk had: de Kamerleden kwamen niet van vakantie terug om met minister Blok in debat te gaan. Ze bleven liever in de zon. Alleen wat boos getwitter.