Spanje worstelt met migranten: scheermessen of menselijkheid

Afrikaanse migranten klimmen over een metershoog grenshek op de grens tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta. Ⓒ Foto Reuters

Migranten die met geïmproviseerde wapens de hekken bij de Spaanse enclaves in Marokko bestormen, aanspoelen aan de Spaanse costa’s of verdrinken in de Middellandse Zee. Een reportage van onze correspondente over het migratiespook dat Europa maar niet los lijkt te laten.