Marnix kon vrouw redden op terras Veldhoven: ’Hij ging dwars door het hek’

Marnix Zuidhof van restaurant D’n Burgemister aan het Meijels in Veldhoven kon zijn hoofd koel houden en haalde een vrouw onder de auto vandaan. Ⓒ Eigen foto

VELDHOVEN - „Natuurlijk was er paniek, maar ik kon mijn hoofd koel houden en meteen een vrouw onder de auto vandaan halen”, zegt Marnix Zuidhof van restaurant D’n Burgemister aan het Meijels in Veldhoven. Daar reed vanavond een man met hoge snelheid op een terras in. Er vielen vijf gewonden.