Zomer van start: favoriete dag van wichelroedelopers en ufo-fanaten

Premium Stan Huygens Journaal

Geleerden vergaderen op historische grond

De Hoge Veluwe is een geliefd oord voor conferenties. De beroemdste is die in april 1946 over de toekomst van Indonesië. Precies 75 jaar later hielden wetenschappers er een symposium over een minstens zo belangwekkend probleem: de verzuring van onze bossen.