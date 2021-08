Dorpje in Californië compleet verwoest door bosbranden

Premium Binnenland

Foodtrucks in vlammen op: ’Ik zou na 1,5 jaar eindelijk weer een festival draaien’

Verbijstering, verdriet en verslagenheid donderdagmorgen bij de ondernemers die gedupeerd zijn door de brand in een loods in Amsterdam-West. Het gebouw van zo’n duizend vierkante meter in de Turbinestraat brandde in de nacht van woensdag op donderdag helemaal uit. Er werden voornamelijk foodtrucks o...