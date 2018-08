Gebiedsverbod voor man die gehandicapte voetbalfan sloeg

Dit gebiedsverbod is een aanvulling op een al eerder opgelegd gebiedsverbod door het Openbaar Ministerie voor 90 dagen in een gebied vlak bij het Philips Stadion.

De gemeente meldt dat de man al eerder bekend was wegens gewelddadigheden en dat hij in 2012 een stadionverbod heeft gehad voor het gooien van een fakkel op het voetbalveld.

Burgemeester John Jorritsma zegt dat het „volstrekt niet normaal” is, wat er is gebeurd. „Het is een ernstige verstoring van de openbare orde. Ik wil herhaling in de stad voorkomen”, aldus de burgemeester.

De supporter moet zich overigens op 2 november voor de politierechter verantwoorden.