Russisch roulette op Malta: drank, drugs en stress

Het feest lonkt op Malta. Ⓒ Hollandse Hoogte

Valletta - Ze zijn jong en tuk op avontuur. Honderden Nederlanders in de bloei van hun leven vliegen dolenthousiast naar Malta, waar ze zo aan de slag kunnen bij een van de vele online casino’s. In werkelijkheid komen ze terecht in een Nederlandse gemeenschap die een giftige cocktail van drank, drugs en stress is. Ook Jelle R., verdacht van de moord op Shannon Mak, ging volgens getuigen door het lint onder invloed van drugs. „En er gaan hier zeker nog meer slachtoffers vallen.”