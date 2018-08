’Charlottesville’ herdacht met twee demonstraties

’Haat hoort hier niet thuis’ staat er op het bord voor het standbeeld van generaal Lee. Ⓒ Foto Reuters

CHARLOTTESVILLE - Precies een jaar na de dodelijke rellen in Charlottesville staan de verhoudingen weer op scherp. In Washington is een groot deel van de binnenstad afgezet wegens demonstraties die zullen plaatsvinden op gehoorsafstand van het Witte Huis. In Charlottesville heeft de gouverneur van Virginia zelfs de noodtoestand uitgeroepen.