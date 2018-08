’Paus Franciscus verdedigt Europese waarden niet’

Conservatieve rooms-katholieke Italianen hebben weinig op met hun paus. Ⓒ Foto EPA

Rome - Veel linkse Italianen lopen weg met de eveneens progressieve, groene paus Franciscus. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek van nota bene de linkse krant La Repubblica dat de populariteit van de kerkvader in de vijf jaar dat hij paus is, gedaald is van 88% naar 70%. Als belangrijkste reden voor de dalende populariteit wordt zijn voortdurende verdediging van de immigranten genoemd.