Moeder drinkt glas wijn in vliegtuig, moet samen met dochter cel in

Het visum van de moeder van drie was verlopen, terwijl ze al meerdere keren met dat visum in de Verenigde Arabische Emiraten was geweest. De vrouw kreeg te horen dat er niets anders opzat dan nieuwe tickets kopen en terugkeren naar Londen.

Dit zag de vrouw, Ellie Holman uit Sevenoaks, uiteraard niet zitten. Ze vertelde de man dat haar dochtertje heel moe was en vroeg of het echt niet mogelijk was om ter plekke een nieuw visum aan te vragen. Hierop vroeg de man of ze toevallig had gedronken. De vraag beantwoordde ze eerlijk. Ze had het glas rode wijn dat haar door vliegmaatschappij Emirates bij het eten was aangeboden opgedronken. „Een strafbaar feit”, aldus de immigratieambtenaar.

Glas wijn

Na een alcoholtest werd duidelijk dat de vrouw 0,04 procent alcohol in haar bloed had, waar je in het Verenigd Koninkrijk prima de weg mee op kunt.

Na een discussie werd de vrouw, die inmiddels haar telefoon in de hand had om het „onbeschofte gedrag” van de man te filmen, gearresteerd. Moeder en dochter werden overgebracht naar een stinkende cel zonder airconditioning. De twee werden ook nog eens uitgelachen door de bewakers, vertelt Holman aan Daily Mail.

Doodsbang

„Mijn dochter is een gelukkig meisje, maar ze was doodsbang.” De twee aten drie dagen niet van het „beschimmelde” eten dat ze in de cel aangeboden kregen.

De man van de vrouw is naar Dubai gevlogen om zijn dochter op te halen. Holman moet voorlopig in de Verenigde Arabische Emiraten blijven. De tandarts, die met haar kind op vakantie was, is ten minste 30.000 euro kwijt aan juridische kosten. De vrouw sluit niet uit dat het een jaar gaat duren voordat ze weer met haar drie kinderen en man kan zijn.