Kamer in Amsterdam? Vergeet het maar

Inmiddels moeten jongeren die in Amsterdam studeren hun heil al zoeken in Almere en zelfs Amersfoort, zegt Sven Heinen, afdelingsvoorzitter van makelaarsvereniging NVM in de hoofdstad.

„Ouders kunnen ook in Diemen en Amstelveen lang niet altijd meer iets vinden, en zien dan dat Amersfoort op maar dertig minuten treinen ligt van de hogeschool in Amsterdam.”

In andere studentensteden is de situatie nauwelijks beter, blijkt uit een rondgang van deze krant langs lokale makelaars.

„De woningmarkt is hier al krap en voor studentenwoningen is het nog net iets erger”, zegt Pascal de Bloois, vastgoedbemiddelaar in Leiden, Den Haag, Delft en Rotterdam.

