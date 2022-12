Zes leden van moordbende veroordeeld tot celstraffen

De hoogste straf van achttien jaar was voor Abdelhamid A., die volgens de rechtbank de aanslagen coördineerde en bepaalde „van het begin tot het eind.” In zijn geval acht de rechtbank het organiseren van vijf aanslagen bewezen die waren gericht tegen zes personen. De laagste straf van drie jaar was voor Andy de K., die de organisatie voorzag van wapens.

Dodenlijst

Volgens de rechtbank hanteerde de criminele organisatie een dodenlijst en werd er in huiveringwekkende berichten gesproken over de manieren waarop de doelwitten moesten worden gedood. Er werd gesproken over mensenlevens alsof die niets waard waren, vond de rechtbank. Het bewijs tegen de mannen berust voor het belangrijkste deel op versleutelde communicatie via zogenoemde Pretty Good Privacy telefoons.

Binnen de organisatie had ook Benaouf A. een belangrijke rol. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar. Hij zat al een gevangenisstraf van twaalf jaar uit voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Najeb Bouhbouh in 2012 in Antwerpen. Hij zou vanuit zijn cel met naar binnen gesmokkelde smartphones geweldsfeiten hebben aangestuurd.

Staatsliedenbuurt

Benaouf A. wist zelf in 2012 te ontsnappen aan een moordaanslag in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, door tussen woonboten in het water te springen. Twee andere slachtoffers werden doorzeefd met kogels. Die dubbele liquidatie vormde het startschot voor een onderwereldoorlog die zijn weerga niet kent en die in de jaren erna vele slachtoffers eiste.

De mannen zouden de liquidaties hebben voorbereid van de broers Chahid en Chafik Y., de later tot levenslang veroordeelde Naoufal ’Noffel’ F., rapper Jason L., Satudarah-voorman Etou’s Belserang, David ’Damascus’ H. en Samir Z.

Bom aan scooter

De verdachten probeerden die laatste op te blazen door een bom aan zijn scooter te bevestigen. Het ding ontplofte, maar het doelwit overleefde. Net als trouwens alle doelwitten van de in totaal zeven moordpogingen.

Dat kwam soms ook doordat de politie ze tijdig in de gaten kreeg. Zo werd een andere poging tot moord op Samir Z. verijdeld omdat de politie in een gestolen auto vier automatische wapens vond en een jerrycan benzine. De agenten maakten de wapens onklaar en vervingen de benzine in de jerrycan door water.

Nadat in 2016 de servers van het bedrijf Ennetcom in beslag werden genomen, kreeg de politie een lading bewijzen in handen over wat zich destijds afspeelde in de Amsterdamse onderwereld en konden verbanden worden gelegd. Het leidde tot meerdere strafzaken.