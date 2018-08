Wim Kieft: Mooie spelers achilleshiel Ajax

Ajax heeft goed ingekocht, een aardig elftal staan en Ajax speelt bij vlagen goed voetbal. Dat hebben we gezien in de voorronde van de Champions League. Voetbal waar je graag naar kijkt met mooie spelers zoals Tadic, Ziyech, Schöne, Frenkie de Jong en Neres. Toch zit daar juist ook de achilleshiel van het huidige Ajax. Er is een belangrijke taak weggelegd voor trainer Erik ten Hag om die goede spelers samen te laten functioneren.

Probleem van sommige van deze Ajacieden is dat ze aan elkaar willen bewijzen hoe goed ze kunnen voetballen. Zo’n proces kan zich zodanig versterken dat ze willen laten zien dat ze eindeloos door kunnen combineren. Waarbij wordt voorbijgegaan aan doelgerichtheid.

De kunst als trainer is om hiervoor te waken. Pep Guardiola kan dat als de beste en heeft dit bewezen bij FC Barcelona, Bayern München en nu weer bij Manchester City. Bij alle drie de clubs zaten geweldige spelers, jongens van wereldklasse, die alles doen in het teambelang zonder zich persoonlijk te willen profileren. Jongens als Xavi en Iniesta of Silva kunnen allemaal een beslissende bal geven, maar ze wachten, en ze durven net zo lang te wachten totdat ze die pass kunnen geven zonder balverlies te lijden.

Zo ver zijn diverse Ajacieden nog niet, hoewel het een genot is om naar ze te kijken. Frenkie de Jong die blijft dribbelen met de bal in de hoop een beslissende bal te geven. Ziyech, die veel diepte in zijn spel legt, met een geweldige pass, maar speelt alsof iedere bal beslissend moet zijn en daardoor gaat het te vaak verkeerd, met balverlies tot gevolg. Omdat ze daarbij flegmatiek ogen en af en toe iets onbegrijpelijks slechts doen, krijgen ze vaak kritiek te verduren. Tadic heeft die neiging zich te profileren nog het minst en speelt gewoon simpel als de risico’s te groot zijn. Een ongelooflijk goede voetballer trouwens. Zijn aannames zijn geweldig en de voortzetting vaak goed.

Wel willen die spelers bij Ajax allemaal graag aan de bal komen. Eigenlijk zijn er te veel spelers van hetzelfde type. Schrijf Donny van de Beek daarom niet af. Hij heeft de drive, veel loopvermogen, diepgang en hij kan scoren. Heel goede spelers aan de bal hebben zulke jongens nodig om te excelleren.

Het is aan Ten Hag om te bepalen wie er eventueel zal sneuvelen bij Ajax. Of er moet zich een club melden om Ziyech tegen de goede prijs op te halen in Amsterdam. Had hij bij Standard Luik na rust de 3-0 gescoord, dan zou hij Ajax en zichzelf in één klap van een probleem hebben verlost. Ajax zou verzekerd zijn van de play-offronde van de Champions League – iets wat met de huidige 2-2 nog niet zeker is – terwijl Ziyech zijn visitekaartje even had afgegeven in Europa.

Nu moet dat dinsdag in de Johan Cruijff ArenA gebeuren.