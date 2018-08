Zeeschildpad spoelt aan in barkruk

De zeldzame Kemps-zeeschildpad, die met uitsterven wordt bedreigd, werd gevonden door strandgasten.

„De schildpad kwam vast te zitten en kon zichzelf niet meer bevrijden”, vertelt vrijwilliger Sharon Maxwell van de South Walton Turtle Watch aan The Independent. De schildpad was waarschijnlijk al een tijdje dood. Een exacte doodsoorzaak achterhalen is volgens de organisatie daarom lastig.

Maxwell denkt dat de barkruk mogelijk van een boot is gevallen of op een andere manier in de oceaan is beland.

In het verleden kwamen de Kemps-zeeschildpadden, de kleinste ter wereld, vaak vast te zitten in netten van garnalenvissers. Volgens het Wereld Natuur Fonds zijn de meeste netten in het leefgebied van de Kemps-zeeschildpad tegenwoordig voorzien van een speciaal luik. De schildpadden kunnen hierdoor beter ontsnappen.