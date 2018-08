’Noffel’ verdachte liquidatie Iraniër

De gevluchte Iraanse elektricien Samadi leefde tientallen jaren onder de schuilnaam Ali Motamed in Almere. Hij werd in Iran veroordeeld tot de doodstraf voor de bomaanslag in 1981 op het hoofdkwartier van de Islamitische Republikeinse Partij in Teheran. Daarbij kwamen 73 mensen om het leven, onder wie prominenten als de toenmalige tweede man van het regime.

In Nederland is geen enkele aanwijzing dat Samadi zich met criminele zaken bezighield. Toch is het de topcrimineel Noffel die nu door justitie wordt gezien als opdrachtgever. Noffel is al veroordeeld voor de mislukte liquidatie van een andere crimineel, Peter ’Pjotr’ R. in Diemen. De vermeende schutters voor de moord op Samadi zitten vast, maar hadden volgens justitie slechts oog voor geld.

OM-onderdeel Landelijk Parket zegt dat hoewel Noffel verdachte is, er geen enkel motief is gevonden voor de liquidatie van Samadi.