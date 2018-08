Monsanto moet kankerpatiënt miljoenen betalen

Het is de eerste rechtszaak rond het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. Dewayne Johnson, een voormalige conciërge in de buurt van San Francisco, stelt dat hij terminaal ziek is geworden door het gebruik van de onkruidverdelger. Zijn advocaat had tijdens de zitting erop aangedrongen om Monsanto te straffen met een uitspraak die „daadwerkelijk de wereld verandert.”

Tegen de chemiereus lopen nog duizenden andere zaken. Ook in Europa ligt glyfosaat onder vuur. De Europese Unie besloot vorig jaar de vergunning van het mogelijk kankerverwekkende middel met vijf jaar te verlengen. Dat besluit is mede gebaseerd op het oordeel van de Europese voedselveiligheidwaakhond EFSA dat het middel niet kankerverwekkend zou zijn.

De 46-jarige Johnson gebruikte Roundup dertig keer per jaar. Volgens zijn advocaat was Monsanto op de hoogte van het risico op kanker, maar hield het bedrijf die informatie bewust achter. De chemiereus beweert dat niet kan worden vastgesteld dat de kanker is veroorzaakt door het bestrijdingsmiddel.

Johnsons zaak werd versneld behandeld vanwege zijn gezondheid. Hij lijdt aan een zeldzame vorm van lymfklierkanker. Artsen stellen dat hij niet lang meer te leven heeft.