Medewerker kaapt en crasht vliegtuig Seattle

Op het vliegveld van de Amerikaanse stad Seattle is een luchtvaartmedewerker er vandoor gegaan met een leeg passagiersvliegtuig en is daar niet veel later mee gecrasht op een eiland. Volgens de politie van Tacoma is de dader een vliegtuigmonteur en voerde hij diverse stunts uit in de lucht. De politie gaat uit van zelfmoord.