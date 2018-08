’Internet werd ook een hype genoemd’

— Naderen we het einde van de bitcoin? Nee, zegt bitcoin-expert en trendwatcher Vincent Everts. „De bitcoin is te vergelijken met internet, wat in 2002 nog als hype werd bestempeld.” Teunis Brosens, econoom bij ING, ziet dat anders. „Als je zoekt naar een veilige belegging, kun je beter elders kijken.”