’Een gok, en alleen voor de liefhebber’

Na de hype van eind 2017 is het de afgelopen maanden stiller geworden rond de bitcoin. Maar de cryptowereld bruist nog steeds van de activiteit. Dus moet iedere belegger nu in de bitcoin? Wat mij betreft is het antwoord daarop een duidelijk nee. Als je niet precies weet wat er in de cryptowereld omgaat, blijf er dan met je spaarcenten alsjeblieft ver vandaan. Koersen schieten alle kanten op. Niemand weet welke crypto-tokens (de bredere soortnaam waarvan bitcoin het prominentste voorbeeld is) uiteindelijk de strijd gaan winnen.