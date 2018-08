Nieuwe kans voor door wind afgelaste shows

Het bestuur van de internationale vuurwerkwedstrijd laat wel weten dat het programma iets is gewijzigd. Japan en Oostenrijk waren eigenlijk vrijdag aan de beurt en moeten dus inhalen. Oostenrijk opent het festival om 21.45 uur, gevolgd door de show van Engeland om 22.30 uur. Het team van België vertoont volgende week vrijdag haar spectaculaire show. Japan sluit aan bij de finale-avond. De acht deelnemende landen doen een gooi naar de titel 'Meest Spectaculaire Vuurwerk 2018'. Het festival trok vorig jaar 330.000 bezoekers.

De organisatie van een dronesshow boven Amsterdam was juist zo blij toen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) haar toestemming gaf voor een show met een paar honderd drones boven het IJ. Dat groene licht was nodig omdat luchthaven Schiphol in de buurt ligt. Maar vrijdagavond ging het hightech spektakel niet door. Tijdens de lichtshow (volgens plan nog op zaterdag en zondag) beelden driehonderd lichtgevende drones een vliegend kunstwerk uit met de titel Franchise Freedom. De choreografie is van kunstenaarsduo Lonneke Gordijn en Ralph Nauta.

Een grote ballonshow in Grave (Brabant) hield vrijdag de tientallen luchtballonnen vanwege de te harde wind aan de grond, maar wordt zaterdag ingehaald.