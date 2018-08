Dodental aardbeving Lombok blijft oplopen

Ⓒ Hollandse Hoogte

JAKARTA - Het officiële dodental door de aardbeving van zondag op Lombok is opgelopen tot 387. Dat meldt de dienst rampenbestrijding BNPB. Zo'n 13.700 mensen zijn gewond geraakt door het natuurgeweld en 400.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. Het dodental zal vermoedelijk nog verder stijgen, er zitten nog mensen vast in ingestorte huizen of modder.