Wekenlang te weinig water en nu te veel

Amsterdam - Na regen komt zonneschijn, na droogte komt wateroverlast... De provincie Noord-Holland heeft het in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar voor de kiezen gehad. Na wekenlange droogte begon het er vrijdagavond hard te regenen. Heel hard; op diverse plekken in Noord-Holland moest de brandweer in actie komen om wateroverlast te bestrijden.