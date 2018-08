Verkrachter pleegt zelfmoord in huis slachtoffer

Het slachtoffer wist na de aanval de politie te bellen. Aangekomen bij de woning troffen ze de 28-jarige dader, Nikolas Pirrie, dood aan in een kamer in het huis van het slachtoffer. Het gewonde meisje werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Pirrie was een bekende van de politie. Hij dealde drugs, was vaak gewelddadig, gebruikte soms een wapen, maar had nog geen verleden met seksuele mishandeling. Zo meldt een bron aan de Daily Record. De bron laat weten dat Pirrie een bekende was van het slachtoffer en een single vader was van twee kinderen.

De politie gaat er vanuit dat Pirrie alleen handelde. Het 20-jarige meisje dat slachtoffer werd van de brute verkrachting, heeft enkele dagen in het ziekenhuis gelegen.