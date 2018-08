Lancering Parker Solar Probe dag uitgesteld

Ⓒ REUTERS

CAPE CANAVERAL - De lancering van de ruimtesonde Parker Solar Probe is zaterdag op het laatste moment afgeblazen. Bij de voorbereidingen zijn ongeregeldheden in de data van de lanceerinstallatie aangetroffen. Zondag gaat NASA opnieuw proberen de sonde te lanceren. De geplande tijd is 9.31 uur (Nederlandse tijd).