Opnieuw drones boven Moskou: Russen spreken van ’terrorisme’

KIEV - De Oekraïense president Volodimir Zelenski lijkt zijn belofte om de oorlog te laten ’terugkeren’ naar Rusland waar te maken, nu voor de tweede nacht op rij een drone-aanval werd uitgevoerd op de Russische hoofdstad Moskou. Daarbij is hetzelfde gebouw geraakt dat zondagnacht ook al werd getroffen. Dat laatste is op zichzelf al bijzonder, maar helemaal met de kennis in het achterhoofd dat deze drones door Oekraïne zelf zijn gemaakt.

Russische politieagenten staan bij het Moskouse flatgebouw dat maandagnacht voor de tweede nacht op rij werd geraakt. Ⓒ AFP