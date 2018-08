Truth or dare: vrouw drinkt bier uit dode vis

De bizarre beelden werden opgenomen op een boot in het Amerikaanse Port Washington in New York. In het fragment is te zien dat Aimee haar mond opent en tussen de lippen van de vis door, een blik bier opdrinkt. Na de stunt geven haar vrienden haar een high five, gevolgd door Aimee’s uitspraak „dat was vreselijk.”

„Als je het filmpje kijkt zie je dat ze de vis veel te hoog houden, waardoor ik tijdens het drinken bijna geen adem meer krijg. Het lastigste was om niet de slappe lach te krijgen”, vertelt de 28-jarige vrouw aan CBS News.

Viraal

Het filmpje van de ’stunt’ is inmiddels ruim 3,5 miljoen keer bekeken en is duizenden keren gedeeld. De Amerikaanse vrouw krijgt veel kritieke van Facebook-gebruikers. „Je bent walgelijk”, schrijft de een en de ander zegt „hoe kan je dit de vis in godsnaam aandoen?!”