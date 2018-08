Greenpeace-actie tegen plastic verpakkingen

Greenpeace zelf noemt in plastic verpakte bananen, één apart in plastic verpakt theezakje en uitdeelzakken snoep als voorbeelden van het overbodig gebruik van plastic. Het roer moet om, vooral bij supermarkten en voedselproducenten die volgens de milieugroepering verslaafd zijn aan deze verpakkingen. „De gevolgen zijn bekend. Op de meest afgelegen plekken op aarde worden coca-colaflessen of -doppen, wikkels en andere plastic verpakkingen gevonden.”

Voorbeelden kunnen tot en met 6 september worden ingestuurd (mispaksel@greenpeace.nl). Voor de beste inzending ligt een tas vol hebbedingetjes klaar die helpen bij een bestaan zonder plastic.