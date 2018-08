Moeder (24) verlamd na excessief lachgasgebruik

Lopen? Gaat niet meer. Haar handen gebruiken? Lukt niet. Met haar zoontje spelen? Vergeet het maar. „Ik kan niet eens zijn schoentjes aantrekken”, zegt Olivia Golding, die - berouw komt na de zonde - behoorlijk spijt heeft van haar wilde levensstijl.

De afgelopen drie jaar inhaleerde ze elk weekend gemiddeld 15 ’porties’ lachgas, terwijl zoontje Parker bij zijn vader verbleef, zo vertelt ze aan The Mirror.

"De ene dag loop je buiten met je kindje, de volgende dag kun je je niet meer bewegen"

Een maandje geleden, na een wild weekeinde, bemerkte Olivia al een vreemd prikkend gevoel in haar rug en nek, maar de link met het excessieve lachgasgebruik legde ze toe nog niet. „Ik bleef dus gewoon lachgas inhaleren.”

Afgelopen week ging het mis: Olivia werd wakker en kon zich niet bewegen. „De ene dag loop je buiten met je kindje, de volgende dag kun je je niet meer bewegen. In het ziekenhuis vroegen ze of ik veel had geïnhaleerd. Nou, zeker wel.”

Achteraf beseft ze dat de voortekenen er wel waren: „In de afgelopen maand kreeg ik steeds meer een verdoofd gevoel in mijn lichaam. Tot ik mezelf afgelopen week niet meer kon aankleden.” De verlamde Olivia moest aan zoontje Parker haar telefoon vragen om de hulpdiensten te bellen.

Lachgas zorgt op de lange duur voor een vitamine B12-tekort en daardoor kan de ’mantel’ rond de zenuwbanen worden aangetast. Olivia wordt nu behandeld met vitamine B12 en heeft kans op herstel. Inmiddels heeft ze alweer wat stapjes gezet, maar volledig herstel zal - indien mogelijk - lange tijd vergen.

Haar boodschap nu: stop met het inhaleren van lachgas. „Het is het niet waard.” En zeker niet om te lachen.