’Drijven in de tent...’

Na een doorweekte nacht, breekt Harm Jacobs zijn tent af. “Alles is doorweekt! En ik heb geen oog dichtgedaan.” Ⓒ De Telegraaf

Bloemendaal - Blond duingras dat in messcherpe scheidingen waait, witte schapenwolkjes aan een strakblauw firmament. Behalve één diepe modderplas herinnert niets op Camping Bloemendaal nog aan het noodweer van de voorgaande nacht. Want in die inktzwarte uren hoosde het van regen, daar vlak bij het Noordzeestrand. Wolkbreuken. Of alle regen die Nederland de afgelopen drie maanden bespaard is gebleven, ineens precies boven de Kennemerduinen werd uitgestort.