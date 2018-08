Hartverwarmend: Roman (2) laat hond zijn eerste stapjes zien

De moeder van Roman, Whitney Dinkel, vertelt aan ABC News dat haar zoon iedereens beste vriend is. „Hij zou zelfs de meest norse personen kunnen laten lachen”, zegt de trotse moeder.

De Dinkel familie woont met drie kinderen in de Amerikaanse stad Overland Park in de staat Kansas. Toen Whitney twintig weken in verwachting was van Roman, werd hij gediagnosticeerd met spina bifida, een ’open rug’. Terwijl Roman nog in de baarmoeder zat, onderging hij een operatie die bedoeld was om het vermogen om zelfstandig adem te halen en te bewegen, na zijn geboorte te verbeteren.

„Voordat hij was geboren, werd ons verteld dat er een kans zou zijn dat Roman nooit zou kunnen lopen”, aldus de vader van het jongetje. „We waren bang en in de war. Je gunt al je kinderen het beste in het leven.”

Strijder

Roman zette deze week zijn eerste zelfstandige stapjes met zijn krukken. Hiervoor kon hij zich alleen voortbewegen met de hulp van een loopwagen. „Hij is een strijder”, zegt papa Dinkel.

Roman en zijn loopwagen.

De avonturen van Roman en zijn familie worden bijgehouden op een Facebookpagina genaamd ’Defying Odds: Roman’s Journey’. De filmpjes en foto’s maken veel emoties los bij mensen die de pagina volgen. Hij heeft onze harten in ieder geval gestolen.