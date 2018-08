Holocaustprofessor ‘jokte over titels’

Barth lanceerde ambitieuze plannen om de erfelijkheid van oorlogstrauma’s te onderzoeken. Hij stelde dat ook de nazaten van Holocaust-overlevenden veel psychische en medische gevolgen ondervinden. Vrijwilligers en geldschieters stroomden toe voor zijn onderzoeksproject, maar inmiddels hebben veel organisaties zich teruggetrokken.

Geen hoogleraar

Het NIW schrijft dat Barth zich uitgaf als hoogleraar aan de University of Southern California en de Universiteit Leiden. Een hoge universiteitsbestuurder uit Californië weerspreekt in het blad de aanstelling en noemt het ’verontrustend’ dat Barth die voert. Ook van een hoogleraarschap in Leiden blijkt geen sprake. Barth toont aan een twijfelaar een pasje van de universiteit, maar dat bleek alleen toegang tot de bibliotheek en de fietsenstalling te geven.

Ook zijn wetenschappelijke werk zou niet op orde zijn. Het weekblad citeert Alfred Lange, emeritus UvA- hoogleraar Klinische Psychologie. Die stelt dat de gevierde professor ’niets wist van onderzoek’ en ’geen hypothese, geen theorie, geen voorspellingen’ had.

Waarschuwing

Een driemanschap uit de Joodse gemeenschap waarschuwt ervoor om met Barth in zee te gaan. Het gaat om PvdA-coryfee Harry van den Bergh, voormalig bijzonder hoogleraar Holocausteducatie aan de UvA Ido Abram Flory Neter van het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV). „Jacques blijkt zijn geloofwaardigheid te hebben verspeeld” schrijft Neter op de VBV-website, „door het verschaffen van onjuiste gegevens omtrent zijn professionele kwalificaties.”

Barth wilde geen commentaar geven aan het NIW en was voor De Telegraaf niet bereikbaar voor toelichting.

https://www.niw.nl/pathologisch-geval-of-gewoon-fraudeur/