Bitcoins? Weinig winnaars, veel verliezers

Kortom, van geloof en vertrouwen in de digitale cryptovaluta is maar weinig sprake. Berexstone zegt bijvoorbeeld: „Bij geld draait het om vertrouwen, maar dat geldt niet voor de bitcoin. De bitcoin is gecreëerd om centrale banken te omzeilen en de belastingen op te lichten. De bitcoin is in feite voor losers. De hele bitcoin-zeepbel is dan ook gedoemd om te ontploffen.”

En toch is er wel het geloof in een toekomstige digitale munt. Vrouwnl599 denkt dat die er komt: „Dat we op termijn echt digitaal gaan betalen, behoeft geen betoog. En dat daar cryptografie aan te pas zal komen, is ook wel duidelijk; valuta moeten beschermd worden tegen fraude om geloofwaardig te zijn. Maar de huidige stand van de techniek, zoals de bitcoin en blockchain, gaat ons daar niet brengen. Minder dan 10 transacties per seconde wereldwijd is onvoldoende.”

We zijn dus huiverig om in te stappen. Sterker nog, wat kun je nu helemaal met een bitcoin? Foghat1951 zegt: „Ik wilde mijn huis afbetalen met bitcoins, maar dat werd niet door de bank geaccepteerd, dus in feite heb je er helemaal niets aan. Bij de supermarkt en winkels kan ik er ook niet mee betalen.” Maar, aan de andere kant, hoe goed gaat het nu met ’echte’ valuta? „Maar ja, met de Turkse lira gaat het ook niet zo best!”

De charme van de blockchaintechnologie – er is geen bank nodig - zorgt ook meteen voor wantrouwen. heinsibbing339 vindt daar iets van: „Alleen goud en zilver zijn geld en hebben dit al duizenden jaren bewezen. Euro en dollar zijn valuta. Er staat een bank garant voor. Bij de bitcoin staat niemand garant. Je hebt een stukje rekenkracht/energie gekocht voor wat het waard is. De blockchaintechnologie is mooi en heeft toekomst, maar niet in anonieme valuta.”

Gerrit250960995 denkt dat er met de ’munt’ wordt gesjoemeld: „De bitcoin is een hype, blockchain is een prima systeem. Kijkend naar de fluctuatie van de digitale munten, zie je duidelijk dat een en ander gemanipuleerd wordt. Het is en blijft gokken. Ook hier geldt: Een paar mensen verdienen en vele verliezen.”

Ook smeetsh286 houdt nog even vast aan zijn harde cash: „Ikzelf zou er (nu nog) niet in beleggen omdat de risico’s te groot zijn voor mijzelf. De traditionele instellingen zijn er echter terecht bang voor, omdat het zich aan hun invloed onttrekt. Deze instellingen zullen dus alles doen wat ze kunnen om cryptomunten af te remmen. Of dat hen gaat lukken weet niemand. Het zou voor deze traditionele instellingen verstandig zijn deze nieuwe manier van kijken naar geld te omarmen, maar zoals we hebben gezien na de bankencrisis zijn ze eigenlijk niet in staat om te hervormen.”

Dus, is de bitcoin dan toch een hype? Rudolf65 vindt het een piramidespel: „Ben je vroeg ingestapt, dan ben je spekkoper en nu schatrijk. Als je nu nog instapt, is de kans levensgroot dat het als een pudding in elkaar stort.”