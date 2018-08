’Maltese OM: moord met afgunst als motief’

Het Openbaar Ministerie zou hem aanklagen voor moord, met afgunst als motief, schrijft de Times of Malta. Volgens de Maltese krant is de aanklager zeer overtuigd van het bewijsmateriaal dat tot nu toe is verzameld. „Het laat geen enkele ruimte voor twijfel”, stelt hij.

’Volledig toerekeningsvatbaar’

Uit onderzoek van het OM naar de gesteldheid van de 22-jarige Fries zou niet zijn gebleken dat hij kampt of kampte met geestelijke problemen. Daarmee wordt hij volgens het Maltese OM volledig toerekeningsvatbaar geacht, zo schrijft de krant. De aanklager heeft aangegeven verschillende personen op te roepen om te getuigen, onder wie meerdere collega’s van de man uit de online gaming-industrie.

De 22-jarige Fries wordt ervan verdacht dat hij 3 augustus Shannon Mak heeft vermoord. Het lichaam van de 30-jarige blonde vrouw werd gevonden tussen twee auto’s in het dorp Santa Venera, om de hoek van waar Jelle R. woont. Hij zou haar de keel hebben doorgesneden. Het vreselijke misdrijf zorgde voor een schok op het eiland – en zeker in de Nederlandse gemeenschap.

Beruchte afdeling

Omdat de geboren Monnickendamse op gruwelijke wijze is vermoord, kan dat een extra hoge straf opleveren. Volgens een bron van De Telegraaf zit hij tijdens zijn proces vast in divisie 7 van de Paola-gevangenis, een beruchte afdeling.

Eerder had de rechter al geweigerd hem voorafgaande aan het proces op borgtocht vrij te laten. De rechtszaak kan meerdere dagen duren.