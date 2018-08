Politie zoekt ’held’ die scooter afstond bij achtervolging

De agenten waren op weg om twee jonge bromfietsers te controleren, zij leken te ontkomen doordat ze een fietstunnel in reden waar de politiewagen niet doorheen kon. Dankzij de aangeboden bromfiets kon de politie de twee toch in de kraag vatten.

De bestuurder van de bromfiets die de politie wilde controleren bleek onder invloed van drugs. Daarnaast had de 16-jarige Zaandammer een eerder stopteken van de agenten genegeerd.

„De behulpzame man heeft zijn scooter teruggenomen, een duim opgestoken en is weggereden,” schrijft politie op Facebook. Omdat de agenten in alle paniek de gegevens van de man niet kon opschrijven zijn ze nu via Facebook een zoektocht gestart. De politie hoopt de ’held’ uitgebreider te kunnen bedanken.