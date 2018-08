Vermiste Nsimire mogelijk geholpen

„Op basis van onderzoek hebben we aanwijzingen dat Nsimire is weggelopen en we sluiten niet uit dat iemand haar onderdak verleent”, zegt een woordvoerder. „Wat veel mensen niet weten is dat het schuilhouden van een minderjarige een misdrijf is. Je onttrekt iemand aan het ouderlijke gezag en dat is strafbaar. Misschien zijn de bedoelingen goed, maar we hopen dat ze zich snel bij ons meldt.”

Het politieonderzoek gaat intussen onverminderd door: „Elke tip die binnenkomt wordt uitgelopen. De informatie is vooral afkomstig van mensen die haar ergens hebben zien lopen”, aldus de zegsman, die stelt dat er al diverse camerabeelden zijn opgevraagd en uitgelezen. Tot nu toe is dat tevergeefs. Een Amber Alert is er niet uitgegaan, omdat dit volgens de politie alleen gebeurt als er ’sterke aanwijzingen zijn dat het leven van een ontvoerd of vermist kind in gevaar is. „Dat is bij de vermissing van Nsimire niet het geval.”

Sinds 27 juli vermist

De Haagse tiener vertrok op vrijdag 27 juli na een bezoek aan een vriendinnetje. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. De familie van Nsimire is doodongerust. „We doen er alles aan om haar terug te vinden”, zegt vader Badhera Messembo. „Wat ik voor nu tegen haar wil zeggen is: ’We hebben je nodig Nsimire en je hoeft niet bang te zijn. Het enige dat we willen is dat je thuiskomt. Iedereen mist je enorm.”

Een grote groep vrijwilligers heeft zaterdag opnieuw flyers verspreid, dit keer in Rotterdam en Zoetermeer. Volgens woordvoerder Alphonse Muambi is de animo erg groot: „Veel mensen zijn spontaan opgestaan, zelfs met duikapparatuur en drones”, zegt hij. „Want diep in je hart weet je: dit had ook mijn dochter kunnen zijn.”