Merkel steunt Spanje bij migrantenpolitiek

Ⓒ EPA

SANLÚCAR DE BARRAMEDA - Duitsland steunt de inspanningen die Spanje levert om de vluchtelingenstroom die vanuit Marokko Europa binnenkomt in te dammen. Bondskanselier Angela Merkel zei zaterdag in Sanlúcar de Barrameda dat Spanje de leiding heeft bij de onderhandelingen met het Noord-Afrikaanse land over mogelijke oplossingen.